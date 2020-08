Esporte Fortaleza e Botafogo empatam e seguem sem vencer no Brasileiro Com o resultado, ambas as equipes seguem sem vitória na competição. No caso do Tricolor, a situação é mais complicada, já que anteriormente perdeu duas consecutivas e vem de cinco jogos sem vitória e sem fazer gols

Fortaleza e Botafogo fizeram um jogo morno neste domingo (16), no estádio Castelão (CE), e ficaram apenas no empate por 0 a 0 pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, ambas as equipes seguem sem vitória na competição. No caso do Tricolor, a situação é mais complicada, já que anteriormente perdeu duas consecutivas e vem de cinco jogos sem vi...