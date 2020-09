Esporte Fortaleza desafia a boa fase do Sport de Jair Ventura Desde que o técnico Jair Ventura assumiu o comando do Leão, foram seis pontos conquistados em nove disputados pelos pernambucanos

O Fortaleza enfrenta o Sport nesta quarta-feira (9), às 18h, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O time cearense joga pela recuperação depois de sofrer duas derrotas consecutivas. Com oito pontos na 13ª colocação, o Fortaleza vem de derrotas para Flamengo e Ceará. E no clássico nordestino enfrentará um adversário que está em boa fase. Desde que o técni...