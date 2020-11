Esporte Fortaleza contrata Marcelo Chamusca, agora ex-Cuiabá, para substituir Ceni Treinador deixou o clube matogrossense no mesmo dia em que disputaria duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Grêmio

O Fortaleza acertou com Marcelo Chamusca, agora ex-treinador do Cuiabá, nesta quarta-feira (11) para substituir Rogério Ceni, que deixou o time cearense dois dias antes para assumir o Flamengo. Chamusca deixou o clube mato-grossense no mesmo dia em que disputaria duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Grêmio. O treinador era apenas a tercei...