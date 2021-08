Esporte Fortaleza cede empate ao Juventude e perde chance de chegar à vice-liderança Na próxima rodada, o Juventude encara o São Paulo, domingo (29), às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi. Enquanto o Fortaleza recebe o Cuiabá, segunda-feira (30), às 21h30, no Castelão

Em jogo movimentado, Juventude e Fortaleza empataram por 1 a 1 na noite desse sábado (21), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Benevenuto abriu o placar para o Leão do Pici aos 16 minutos do primeiro tempo e Ricardo Bueno empatou aos 26 da segunda etapa para o Juventude. O time cearense a...