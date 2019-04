Esporte Fortaleza bate Ceará e Ceni vence o cearense; confira os demais campeões pelo Brasil afora Esse é o 42º título do Campeonato Cearense na história do clube

Rogério Ceni conquistou seu segundo título no comando do Fortaleza. Neste domingo à tarde, o time comandando pelo ex-goleiro do São Paulo voltou a derrotar o Ceará, desta vez por 1 a 0, no Castelão, e faturou o 42º título do Campeonato Cearense na história do clube. O gol da partida foi marcado pelo ex-palmeirense Roger Carvalho logo no início da partida. O Forta...