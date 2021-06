Esporte Fortaleza atropela o Inter com goleada por 5 a 1 e amplia pressão sobre Ramírez O resultado mantém 100% de aproveitamento para o time de Juan Pablo Vojvoda, que tem seis pontos. Já o Inter ainda não venceu na competição e soma apenas um ponto

O Fortaleza atropelou o Internacional neste domingo (6). O time cearense goleou por 5 a 1, no Castelão, em jogo válido pela segunda rodada do Brasileiro. O placar ampliou o cenário de pressão ao técnico Miguel Ángel Ramírez, da equipe gaúcha. Os gols do Fortaleza foram marcados por Robson, Titi, Pikachu, Wellington Paulista e Zé Gabriel, este último atleta do Int...