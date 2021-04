Esporte Fortaleza anuncia saída de Enderson Moreira após eliminação para o Bahia Treinador comandou o Leão em 23 jogos, conquistando 12 vitórias, quatro empates e sete derrotas no período, um aproveitamento de 57,9%

Eliminado pelo Bahia da Copa do Nordeste no sábado (24), o Fortaleza comunicou neste domingo a demissão do técnico Enderson Moreira. A derrota para o Esquadrão nos pênaltis custou o trabalho do treinador e de sua comissão técnica. Enderson comandou o Fortaleza em 23 jogos, conquistando 12 vitórias, quatro empates e sete derrotas no período, um aproveitamento de 57,...