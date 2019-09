Esporte Fortaleza anuncia o retorno de Rogério Ceni após menos de dois meses Rogério Ceni aceitou a proposta do clube cearense no início da madrugada deste domingo e assinou contrato curto, até o dia 15 de dezembro deste ano

O Fortaleza anunciou neste domingo o retorno do técnico Rogério Ceni, que havia deixado o clube para comandar o Cruzeiro há menos de dois meses. O ex-goleiro chega para ocupar o lugar de Zé Ricardo, demitido na manhã de sexta-feira, e já estará à beira do gramado na partida contra o Botafogo, nesta segunda-feira, às 20 horas, no Castelão, pela 22ª rodada do Campeonato B...