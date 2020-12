Esporte ‘Foram dois erros capitais’, diz técnico do Vila Nova após derrota Bolívar entende que equipe colorada se perdeu emocionalmente contra o Ituano, após erro que gerou o gol de empate do Galo, na vitória paulista, de virada, por 2 a 1

O técnico Bolívar acredita que o time colorado perdeu o foco em campo depois do erro cometido na saída de bola do Tigre, no lance que gerou o gol de empate do Ituano, na vitória do Galo, de virada, por 2 a 1. O duelo foi disputado no estádio Olímpico, nesta segunda-feira (14) e com o resultado a equipe goiana finalizou a 1ª rodada da 2ª fase na lanterna do Grupo C. Na opinião...