Esporte Fora, Vila Nova vence o Grêmio e mantém chance de classificação Pela 3ª rodada, na 2ª fase da competição Sub-23, o time colorado venceu a equipe gaúcha por 3 a 2 e assume 3ª colocação da chave

O Vila Nova venceu o Grêmio, nesta quinta-feira (10), em Eldorado do Sul-RS, pela 3ª rodada da 2ª fase do Brasileiro de Aspirantes. Igor Milioransa, duas vezes, e Matheus Porto marcaram os gols da vitória, por 3 a 2, sobre o time gaúcho, que descontou com Fabrício e Fernando Henrique. Com o resultado, o Vila Nova chega aos 4 pontos, a mesma pontuação do Grêmi...