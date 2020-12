Esporte Fora, Vila Nova encara o Ceará pelo Brasileiro de Aspirantes Tigre busca a primeira vitória na 2ª fase da competição nacional, contra o Vozão, que não perdeu como mandante em quatro jogos

Em torneios de tiro curto, quando não dá para vencer, pontuar é sempre importante. Com esse pensamento o Vila Nova encara o Ceará, pela 2ª rodada da 2ª fase do Brasileiro de Aspirantes. Depois de empatar sem gols com o Avaí, na estreia do Grupo C, o time colorado quer impor ao time alvinegro o primeiro tropeço na competição. Em casa, o Vozão jogou quatro vezes e venceu ...