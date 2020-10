Esporte Fora, Vila Nova empata com o Papão e segue na vice-liderança Equipe colorada vai a 20 pontos. Na próxima rodada, enfrenta o Ferroviário-CE em casa

Seguindo a máxima do técnico Bolívar, de que fora de casa o importante é somar ponto, o Vila Nova ficou no empate de 0 a 0 diante do Paysandu, na noite deste domingo (18). O jogo foi disputado em Belém, no Estádio Mangueirão, onde o time vilanovense teve alguns momentos de dificuldades pra segurar a pressão adversária e, em outros instantes, teve a bola do jogo nos p...