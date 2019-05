Esporte Fora, Vila Nova decide no início, vence a primeira na Série B e tira 100% do Botafogo-SP Substituto do suspenso Alan Mineiro, Neto Moura faz gol de pênalti no começo da partida e garante triunfo colorado em Ribeirão Preto

Um gol no início e a tranquilidade de uma vitória. Era tudo o que o Vila Nova precisava para respirar aliviado na Série B do Brasileiro. Após iniciar a partida contra o Botafogo-SP, na noite deste sábado (18), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, no interior paulista, na zona de rebaixamento para a terceira divisão do futebol nacional, o Tigre venceu o duelo de f...