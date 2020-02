Esporte Fora, Ponte Preta garante vaga e enfrenta Vila Nova Equipe paulista levou a melhor sobre o Novo Hamburgo (RS) e será adversário do Tigre na 2ª fase

Garantido na 2ª fase da Copa do Brasil, após vencer o Galvez (AC) fora, o Vila Nova terá um rival bem mais difícil na próxima etapa do torneio. O Vila enfrenta a Ponte Preta, em jogo único, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas-SP, em dia e horário a serem confirmados pela CBF. Nesta quinta-feira (13), a Ponte Preta garantiu a vaga com vitória apertada, por 2...