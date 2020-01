Esporte Fora, Jaraguá vence clássico e segue 100% no Goianão Gavião da Serra bateu o rival Goianésia, por 2 a 0, com gols de Ariel e José Mário. Com 9 pontos, equipe segue com 100% de aproveitamento

A sensação do Goianão fez mais uma vítima no Estadual. No clássico da região do Vale do São Patrício, o Jaraguá bateu o Goianésia e segue 100% no Campeonato Goiano. A vitória por 2 a 0 da equipe alvinegra teve gols marcados por Ariel e José Mário. Com o resultado, o Jaraguá chegou aos 9 pontos na competição. Não houve equilíbrio na primeira etapa do clássico da regiã...