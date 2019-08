Esporte Fora, Inter abre vantagem na semi sobre Cruzeiro Time colorado vence no Mineirão, com gol de Edenílson, e amplia crise do time mineiro

O Cruzeiro faz campanha fraca na Série A nacional, foi eliminado na Copa Libertadores pelo River Plate, nos pênaltis, e ainda sonha com a conquista do tricampeonato da Copa do Brasil. Mas a missão ficou mais complicada e distante, nesta quarta-feira (7), após perder o primeiro jogo da semifinal do torneio, em pleno Mineirão. Vitória gaúcha por 1 a 0, com gol de Ede...