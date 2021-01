Esporte Fora, Goianésia quer confirmar classificação contra o Grêmio Anápolis Azulão do Vale visita a Raposa com novidades em relação ao time que disputou a Série D; donos da casa querem se afastar da zona de rebaixamento

O Goianésia pode confirmar classificação às quartas de final do Goianão 2020, nesta quinta-feira (14). Para isso, o Azulão do Vale precisa vencer o Grêmio Anápolis, fora de casa, no Estádio Jonas Duarte, em duelo válido pela 11ª rodada do Estadual - a partida começa às 18 horas. Se vencer, o Goianésia chegará a 18 pontos e não poderá ser alcançado por nenhum dos t...