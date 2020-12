Esporte Fora, Goianésia perde e terá de vencer em casa para avançar Azulão do Vale foi superado pelo Marcílio Dias, por 2 a 1, na partida de ida das oitavas de final da Série D

O Goianésia saiu em desvantagem nas oitavas de final da Série D. Neste sábado (19), o Azulão do Vale foi derrotado pelo Marcílio Dias-SC, na partida de ida da eliminatória. A vitória, de 2 a 1, da equipe catarinense, contou com dois gols do atacante Zé Vitor e o tento goiano foi marcado pelo volante Dudu. Com o resultado, o Goianésia terá de vencer por dois gols de...