Esporte Fora, Goiás vence o Atlético e é campeão goiano sub-15 Além da categoria sub-15, categorias de base do Campeonato Goiano definiram outros dois campeões: Trindade (1ª Divisão do sub-17) e Vianópolis (2ª Divisão do sub-17)

O Goiás é campeão goiano na categoria sub-15. A equipe esmeraldina bateu o Atlético, nesta quinta-feira (27) e voltou a levantar o caneco do campeonato depois de dois anos. O time esmeraldino venceu, fora de casa, o Dragão por 1 a 0. O único gol da decisão foi anotado pelo atacante Alisson, aos 39 minutos do 2º tempo, no duelo disputado no CT Urias Magalhães. Após falta levan...