Esporte Fora, Goiás empata com Avaí pelo Brasileiro de Aspirantes Time esmeraldino segue com chances de classificação para próxima fase

O Goiás empatou com o Avaí, 0 a 0, na tarde desta quinta-feira, na Ressacada, em Florianópolis, pela quarta rodada da 2ª fase do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Com o resultado, o Goiás chegou aos 4 pontos e ocupa a 3ª colocação no Grupo C. Apenas os dois mais bem classificados avançam para próxima fase. O Goiás jogou com Matheus Alves, Taylon, Gui...