Esporte Fora dos playoffs mesmo com LeBron, Lakers anunciam saída do técnico Luke Walton A campanha total do ex-técnico dos Lakers foi de 98 vitórias e 148 derrotas. Nesta temporada falhou na missão de levar a franquia para os playoffs

Quatro dias depois do ídolo Magic Johnson ter se demitido do cargo de presidente do Los Angeles Lakers, as mudanças não param na franquia da Califórnia, que mesmo com a presença do astro LeBron James no elenco não conseguiu pelo quinto ano consecutivo chegar aos playoffs da NBA. Na noite de sexta-feira (12) foi a vez do treinador Luke Walton acertar a sua saída após t...