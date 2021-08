Esporte Fora do Z4, Vila Nova inicia semana em busca da 2ª vitória seguida

Aliviado pela vitória de 1 a 0 em casa sobre o Avaí, na quarta-feira passada, o Vila Nova inicia a 22ª rodada da Série B do Brasileiro beneficiado por outro resultado da rodada que terminou neste domingo (29). O empate sem gols do Londrina com o Brusque deixou a equipe colorada fora da zona do descenso (Z4) pelo menos até a próxima rodada, quando enfrentará o CSA fora, nes...