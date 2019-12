Esporte Fora do Goiás, preparador físico Robson Gomes explica saída do clube Avisado pela diretoria que comando principal da função ficaria com Alexandre Lopes, Robson encerrou quarta passagem pelo clube

O preparador físico Robson Gomes deixou o Goiás. O profissional, que iniciou sua quarta passagem no clube esmeraldino, no dia 23 de abril, comunicou sua saída. A partir de 2020, Alexandre Lopes será o responsável pela função. "Após o jogo com o Grêmio, em uma confraternização, fui chamado pelo Túlio (Lustosa, diretor), Marcelo (Almeida, presidente) e Mauro (Machado, vice ...