Esporte Fora do G8, jogador do Vila Nova garante que time classificará para fase final do Goianão A um ponto de quatro times da zona de classificação, lateral esquerdo Mário Henrique falou sobre confiança do elenco em conquistar o título do Campeonato Goiano e analisou tabela da Série C

O lateral esquerdo Mário Henrique está confiante na classificação do clube para fase final do Goianão. O time ocupa a 9ª colocação na competição e está a apenas um ponto de quatro times do G-8. A chegada do técnico Bolívar levantou a segurança dos atletas na briga pelo título. “Posso afirmar que o Vila vai ficar entre os oito, sim. Temos um grupo que trabalha muito,...