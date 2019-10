Esporte Fora de Mundial, Reinier brilha pelo Fla após rápidas passagens por Vasco e Flu Atacante não disputará o torneio de seleções porque a direção do clube rubro-negro não liberou o jogador

O meia-atacante Reinier, de 17 anos, viveu o impasse nos últimos dias entre atuar pelo time principal do Flamengo na reta final do Campeonato Brasileiro e disputar o Mundial pela seleção brasileira sub-17 - o torneio acontece entre o dia 26 e 17 de novembro. Ele não se envolveu na queda de braço da CBF com o clube e apenas cumpriu a determinação de seguir em sua equipe. ...