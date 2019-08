Esporte Fora de forma, Philippe Coutinho não estreia pelo Bayern, sábado, contra Schalke Meia brasileiro ainda não está em totais condições físicas, segundo o técnico da equipe bávara Niko Kovac

Philippe Coutinho não vai estrear na equipe do Bayern de Munique, neste sábado (24), diante do Schalke 04, em Gelsenkirschen. Apresentado nesta semana, vindo do Barcelona, o meia brasileiro não está em totais condições físicas, segundo o técnico da equipe bávara Niko Kovac. "Ele não está em condições ideais para atuar 90 minutos. O próprio jogador nos falou e tam...