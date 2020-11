Esporte Fora de casa, Vila Nova perde jogo e invencibilidade para o Santa Cruz Série invicta do Tigre durava durou dez partidas. Equipe goiana segue com 23 pontos e pode ser ultrapassada no complemento da rodada

Após dez rodadas de invencibilidade na Série C do Brasileiro, o Vila Nova perdeu o jogo e a sequência invicta na noite deste sábado (7), no Estádio do Arruda, no Recife. Vice-líder do Grupo A, o time vilanovense não soube tirar proveito dos cinco desfalques do líder da chave, o Santa Cruz, fora de casa, e foi derrotado por 2 a 0. Mesmo com ausências, a equipe pernam...