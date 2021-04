Esporte Fora de casa, Jataiense aproveita falhas e supera o Grêmio Anápolis Resultado afasta a Raposa do Sudoeste da zona de rebaixamento e leva equipe para o G4 do Grupo A do Campeonato Goiano

Em tarde de falhas do goleiro Jordan, do Grêmio Anápolis, a Jataiense superou a equipe adversária neste domingo (18) e entrou na zona de classificação às quartas de final do Campeonato Goiano. A partida válida pela 9ª rodada do Estadual foi disputada no Estádio Jonas Duarte e teve placar aberto por Lúcio, a favor dos mandantes. A virada da equipe de Jataí foi conquis...