Esporte Fora de casa, Inhumas estreia com vitória sobre Anapolina Com gol de Dimba, Pantera derrota Xata no Jonas Duarte e impõe segunda derrota ao time de Anápolis

O Inhumas estreou na Divisão de Acesso do Campeonato Goiano com vitória sobre a Anapolina, por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (6), no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis. O gol da vitória da Pantera Avinhada foi marcado ainda no 1º tempo, após boa trama do ataque inhumense e a finalização do atacante Dimba. Mesmo em casa, diante de sua torcida, a Anapolina não co...