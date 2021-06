Esporte Fora de casa, Goianésia quer deslanchar Azulão do Vale encara o Porto Velho em Rondônia

Invicto, mas ainda sem vencer na Série D, o Goianésia busca a primeira vitória na competição nacional neste sábado (26), a partir das 16 horas, fora de casa, contra o Porto Velho. O duelo será disputado no estádio Aluízio Ferreira, em Rondônia, pela 4ª rodada do Grupo 5 do campeonato nacional.A equipe goiana é uma das três que ainda não venceram na chave: Jaraguá e P...