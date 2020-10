Esporte Fora de casa, Goiânia empata com Águia Negra/MS Após os donos da casa abrirem o placar com Gugu, Galo buscou o empate com tento marcado por Du Gaia

O Goiânia somou mais um ponto na Série D. Neste sábado (3), a equipe alvinegra empatou por 1 a 1 com o Águia Negra/MS, fora de casa, e retorna momentaneamente à faixa de classificação do Grupo 5. Os gols da partida foram anotados por Gugu, para os donos da casa, e Du Gaia, a favor do time goiano. Os gols foram parecidos. Gugu anotou o gol do Águia Negra/MS após cru...