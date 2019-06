Esporte Fora de casa, Goiás perde para o Vitória no Brasileiro de Aspirantes Equipe esmeraldina foi derrotada, nesta sexta-feira (21), por 1 a 0 pelo Leão, em duelo da 5ª rodada da fase de classificação

O Goiás foi derrotado, nesta sexta-feira (21), fora de casa, pelo Vitória no encerramento da 5ª rodada da fase de classificação do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, que é disputado por equipes sub-23. O único gol do triunfo, do time rubro-negro, foi anotado pelo zagueiro Dedé, aos 30 minutos do 2º tempo. O revés deixa a equipe esmeraldina estacionada nos sete ponto...