Esporte Fora de casa, de virada e com golaço, Iporá abre vantagem na 2ª fase da Série D A partida da volta será no Estádio Ferreirão, em Iporá, no próximo domingo (23), às 15h30. O Lobo Guará joga pelo empate para avançar

O Iporá começou bem sua caminhada na busca por uma vaga nas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo (16), jogando pela ida da 2ª fase da competição nacional no Estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis, cidade a 220 quilômetros de Cuiabá, capital do Mato Grosso, o Lobo Guará buscou a virada contra o União/MT, venceu por 3 a 2 e abr...