Esporte Fora de casa, Atlético vence o Criciúma e diminui vantagem para o líder Bragantino Dragão bateu o time catarinense na noite desta sexta-feira (20) por 1 a 0, abre vantagem para o 5° colocado e mantém caça ao líder da Série B

O Atlético iniciou sequência de quatro jogos diante de times que lutam contra o rebaixamento com vitória. Na noite desta sexta-feira (20), no Estádio Heriberto Hülse, o Dragão venceu o Criciúma por 1 a 0, com gol do meia Jorginho, que renovou contrato com a equipe rubro-negra até 2021. Com o resultado, o Atlético chega aos 41 pontos e diminuiu, para um ponto, a diferença para o...