Fora de casa, Atlético-GO estreia no Brasileiro Sub-17

Enquanto o Atlético-GO vive fase de bons resultados no futebol profissional, as categorias de base atleticana vivenciam uma nova etapa. Isso porque, na tarde deste sábado (8), às 15 horas, o Dragão estreia no Campeonato Brasileiro Sub-17. Será a primeira vez que o clube goiano vai disputar a competição - o rubro-negro tem participações em nível nacional por esta faixa e...