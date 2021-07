Esporte Fora de casa, Atlético-GO afunda Grêmio e se recupera no Brasileiro Dragão vence em Porto Alegre (RS), amplia crise do tricolor gaúcho e sobe para a 7ª colocação no Brasileirão

O Atlético-GO deu de ombros para a crise vivida pelo Grêmio e se recuperou da goleada sofrida para o Atlético-MG ao derrotar o time gaúcho, por 1 a 0, na noite deste domingo (4), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). O gol da importante vitória rubro-negra foi assinalado pelo atacante Lucão, aos nove minutos do 2º tempo. Lucão marcou o primeiro gol dele com a ...