Esporte Fora das finais da NBA, Durant revela que passou por cirurgia nesta quarta

Desfalque de peso do Golden State Warriors nas finais da NBA, Kevin Durant surpreendeu ao revelar nas redes sociais que foi submetido a uma cirurgia no tendão de Aquiles da perna direita nesta quarta-feira. Ele se machucou no jogo disputado na noite de segunda, mas nem jogador e nem a equipe haviam antecipado que o atleta passaria por operação. O ala de 30 anos f...