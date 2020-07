Esporte Fora da rota em 2020, Brasil tem futuro incerto na Fórmula 1 Coronavírus faz categoria excluir País da temporada. Estados Unidos, Canadá e México também ficam fora

A Fórmula 1 confirmou nesta sexta-feira (24) que o Brasil não receberá uma prova da categoria em 2020. A atual temporada, que começou no início do mês e já teve três corridas (duas na Áustria e uma na Hungria), ficará restrita a países da Europa e Ásia, devido à pandemia de Covid-19.Além do Brasil, Estados Unidos, Canadá e México, países da América que também tinha...