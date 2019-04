Esporte Fora da final, Alan Mineiro termina o Goianão 2019 como artilheiro Depois de sete anos, Vila Nova volta a ter um jogador como principal artilheiro do Campeonato Goiano. Meia do Tigre marcou nove gols

O meia Alan Mineiro é o artilheiro do Campeonato Goiano 2019. Eliminado na fase semifinal pelo campeão Atlético, o Vila Nova volta a ter um goleador após sete anos – a última vez foi em 2012, com Patrick. O camisa 10 colorado marcou nove gols em 13 jogos disputados no Estadual. As vítimas de Alan Mineiro foram Anapolina (uma vez na 2ª rodada e duas na 10ª rodada...