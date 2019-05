Esporte Fora da Argentina desde o Mundial, Agüero entra em lista prévia para Copa América A convocação foi revelada por uma pessoa vinculada à Associação de Futebol Argentino (AFA) e que pediu para não ter a sua identidade revelada

Fora da seleção argentina desde quando atuou pelo seu país no Mundial de 2018, na Rússia, Sergio Agüero deverá voltar a defender a equipe nacional na Copa América, que será realizada no Brasil entre os dias 14 de junho e 7 de julho. O atacante do Manchester City, que no último final de semana conquistou o bicampeonato inglês, figura em uma lista preliminar de 32 jogadores f...