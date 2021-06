Esporte Fora, Atlético-GO perde para o Botafogo no Brasileiro Sub-17 Dragão volta a campo no próximo sábado (19), contra o Flamengo, em Goiânia

O Atlético-GO conseguiu equilibrar o jogo diante do Botafogo, em Niterói-RJ, mas em dois lances seguidos o time atleticano sofreu gols e acabou derrotado pelo time alvinegro pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17. A partida foi disputada no Centro de Formação do Atletas do Trops (Cefat), na tarde deste sábado (12). Os gols da equipe botafoguense foram marcado...