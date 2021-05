Esporte Fora, Atlético-GO perde de virada na estreia do Brasileiro Sub-17 Dragão é estreante na competição e, no próximo fim de semana, faz seu primeiro jogo em casa

O Atlético-GO estreou com derrota no Campeonato Brasileiro Sub-17 em jogo disputado na tarde deste sábado (8), na Cidade do Vozão, em Itaitinga-CE. O Dragão abriu o placar, com gol do atacante Daniel, aos 3 minutos do primeiro tempo, mas não conseguiu segurar a vantagem e foi derrotado por 2 a 1 pelo Ceará, com gols de Kadu aos 21 minutos do primeiro tempo e Caio, a...