Esporte Fora, Atlético-GO é goleado pelo Sport no Brasileiro Feminino A-2 Na 2ª rodada, o time goiano jogará novamente fora de casa, diante do Vila Nova-ES, domingo (23)

O Atlético-GO foi goleado pelo Sport, por 3 a 0, na estreia de ambos no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Série A-2. A partida foi disputada no CT do Retrô, em Camaragibe-PE - previsto para a Ilha do Retiro, no Recife, o jogo teve de ser transferido porque o estádio do Leão da Ilha sediou a final do Campeonato Pernambucano, que teve empate de 1 a 1 entre Sport e...