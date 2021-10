Esporte Fora, Atlético-GO é goleado em despedida do Brasileiro Sub-20 Dragão perdeu de 6 a 0 para o Atlético-MG e finalizou participação no torneio de base na última posição do campeonato

O Atlético-GO se despediu do Campeonato Brasileiro Sub-20 com derrota para o Atlético-MG. Fora de casa, o Dragão foi goleado por 6 a 0 pelo Galo e concluiu participação na competição nacional, que é disputada por equipes Sub-20 dos times que disputam a 1ª Divisão do Nacional. A partida foi disputada no domingo (10), no Sesc Alterosas, em Belo Horizonte-MG. A partida ficou ...