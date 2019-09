Esporte Fora, Atlético faz dever, vence e encosta no líder da Série B Dragão sofre, mas bate o Criciúma e, com gol de Jorginho, que está de vínculo novo, diminui para um ponto a diferença para o Bragantino

Foi com dose de dificuldade e até alguns instantes de dramaticidade, mas o Atlético suportou a pressão do Criciúma. Segurou e assegurou valioso triunfo, de 1 a 0, no Estádio Heriberto Hulse, na noite fria de sexta-feira (20), no interior catarinense. O Dragão fez o dever fora de casa e voltou a encostar no líder, Bragantino. Irá a Salvador, onde busca somar outros po...