Esporte Fora, Atlético é derrotado pelo CRB e volta a ligar alerta na Série B Dragão perdeu por 2 a 1 para o time alagoano e vê vaga no G4 ficar ameaçada para a próxima rodada da competição nacional

O Atlético voltou a ligar o sinal de alerta na Série B após tropeço, neste sábado (9), no Estádio Rei Pelé. Com dois gols de Léo Ceará, o CRB derrotou, por 2 a 1 (Mike descontou), o Dragão, que viajou para Maceió com objetivo de triunfar, se manter no grupo de acesso (G4) à Série A e ficar mais próximo do retorno à elite nacional. Agora, volta a se preocupar com aproximação...