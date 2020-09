Esporte Fora, Aparecidense vence o Vitória-ES na Série D Camaleão bateu o time da casa pelo placar mínimo. O gol foi marcado pelo atacante Negueba, no início da etapa final

A Aparecidense conquistou a primeira vitória na Série D e se reabilita após perder na estreia do campeonato. Fora de casa, o Camaleão venceu o Vitória-ES, por 1 a 0. O duelo foi disputado no Estádio Salvador Costa, e o atacante Negueba marcou o único gol da partida, aos 13 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Camaleão soma os primeiros pontos na Série D. Com trê...