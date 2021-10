Esporte Fora, Aparecidense vence e abre vantagem na busca pelo acesso à Série C Maior artilheiro da história do Camaleão, Alex Henrique fez o único gol da vitória do time goiano diante do Uberlândia no jogo de ida das quartas de final da Série D

A Aparecidense começou a fase quartas de final da Série D com vitória. Fora de casa, o Camaleão bateu o Uberlândia por 1 a 0, com gol do artilheiro Alex Henrique. O duelo foi disputado neste sábado (9), no estádio Parque do Sabiá. O resultado deixa a Aparecidense em vantagem na busca pelo acesso à Série C. No jogo da volta, o Camaleão joga pelo empate para conquista...