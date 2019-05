Esporte Força-tarefa para Walter no Goiás Alviverde estipula período para jogador se enquadrar e oferece equipe multidisciplinar

O Goiás quer recuperar Walter, dentro e fora de campo, no retorno do jogador à Serrinha. Ao oficializar a volta do atleta, o clube deixou claro que a contratação é um ato de solidariedade por causa do que o jogador já fez pelo alviverde e pelo que ainda pode oferecer. Além de perda de peso, recondicionamento físico e readaptação à rotina de atleta - Walter não joga desde ...