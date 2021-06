Esporte Força mental é arma do Atlético-GO na Série A Atlético-GO recebe o invicto Bragantino, no Antônio Accioly, e busca vitória para subir na tabela

Equilibrado taticamente, fisicamente intenso e mostrando capacidade e autocontrole diante de adversários em momentos bons, o Atlético-GO terá pela frente mais uma equipe forte, ofensiva e invicta na Série A do Brasileiro na noite desta segunda-feira (28), às 20 horas, no Estádio Antônio Accioly. No fechamento da 7ª rodada, o time atleticano busca o fim da invencibilid...